Berlin (ots) - Zum 1. Oktober tritt der Code of Conduct für faires und

verbraucherfreundliches Inkasso in Kraft. Auf diesen Verhaltenskodex haben sich

die Inkassounternehmen des Branchenverbands BDIU einstimmig verständigt.



Wer fällige Rechnungen trotz erhaltener Mahnungen nicht bezahlt, muss damit

rechnen, Post von einem Inkassodienstleister zu erhalten. "Viele

Verbraucherinnen und Verbraucher haben vor dieser Situation Respekt", sagt

Brigitte Zypries, Ombudsfrau der Inkassowirtschaft, "mitunter auch, weil es

ihnen zum ersten Mal passiert, dass sie das Mahnschreiben eines

Inkassounternehmens erhalten und sich unsicher sind, wie sie damit umgehen

sollten."





Für alle Verbraucherinnen und Verbraucher sei es wichtig zu wissen, dass Mahn-und Inkassoverfahren fair und transparent durchgeführt werden und dass dieRechtsdienstleister die Rechte der säumigen Zahler achten. Das gewährleistet derCode of Conduct, den die Mitgliedsunternehmen des BDIU ab dem 1. Oktober 2021nachprüfbar einhalten müssen. Die Selbstverpflichtung zu einem fairen undverantwortungsvollen Inkasso ist von allen Menschen, die Kontakt mit einemBDIU-Inkassounternehmen haben, in der Praxis einforderbar.Zypries, die zwischen 2002 und 2009 Bundesministerin der Justiz war, erläutertdie Funktionsweise dieses Verhaltenskodex: "Der Code of Conduct übersetzt dasInkassorecht in leicht verständliche Sprache und macht damit die komplexenjuristischen Zusammenhänge für Verbraucherinnen und Verbraucher greifbarer.Dabei klärt der Code, wie die Mitarbeitenden bei den Inkassodienstleistern mitden säumigen Verbraucherinnen und Verbrauchern kommunizieren - bis hin zuverbindlichen Regelungen für ein Beschwerdemanagement. Damit ist der Code einwirksames Instrument der freiwilligen Selbstkontrolle, auf dessen Einhaltungsich Verbraucherinnen und Verbraucher verlassen können. Sollte es insoweitZweifel geben, steht die Ombudsfrau für klärende Antworten zur Verfügung. "Der Code beschreibt die datenschutzrechtlichen Anforderungen an und dieInformationsplichten für die Inkassounternehmen, klärt, welche Kosten undGebühren für die Rechtsdienstleistung entstehen und welche Rechte Verbrauchergegenüber den Inkassodienstleistern geltend machen können. Darüber hinaus machtder Code den gesamten Prozess beim Einziehen einer Forderung transparent: Esbeginnt bei der Auftragsübergabe durch den Gläubiger an das Inkassounternehmen,beschreibt den gesamten außergerichtlichen Mahnvorgang, bis hin zu den Kostenfür Maßnahmen nach der Titulierung einer Forderung, etwa einerZwangsvollstreckung in Zusammenarbeit mit Gerichtsvollziehern.Fragen & Antworten zum Code of Conduct- Für wen gilt der Code of Conduct?