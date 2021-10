123fahrschule meldet den Abschluss der jüngst angekündigten Kapitalerhöhung. Das Orderbuch sei überzeichnet gewesen, so das Fahrschul-Unternehmen aus Köln am Freitag. Platziert werden die mehr als 0,6 Millionen jungen 123fahrschule-Aktien zu jeweils 11,50 Euro.Mit dem Emissionserlös von 6,95 Millionen Euro vor Emissionskosten will 123fahrschule die weitere Expansion finanzieren. Dazu gehöre „insbesondere den Erwerb ...