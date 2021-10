Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Erdgaskonflikt Griechisch-türkische Gespräche starten wieder Trotz Spannungen wollen Griechenland und die Türkei ihre Gespräche über den Erdgaskonflikt im östlichen Mittelmeer und Streitigkeiten um Hoheitsrechte in der Ägäis fortsetzen. Am 6. Oktober wollen sich in Ankara zu diesen Themen Experten treffen, …