Politiknahe Stiftungen dienen vornehmlich Parteiinteressen, als „Selbstbedienungsladen“ der politischen Betreiber und Anlaufstellen für Geldverschiebungen – das sind die drei Punkte aus der langen Kritikliste über diese Institute. Was erfährt Otto-Normal-Verbrauer darüber in den Medien und den Rechenschaftsberichten der Stiftungen?

Wer die Leitlinien einzelner Adressen studiert, wird Ähnlichkeit bereits im Programm feststellen. Der Lieblingsfloskel ist die Demokratieverteidigung. Nicht minder strapaziert werden Termini Weltfrieden, soziale Marktwirtschaft, Wertekonsens, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte. Neu aufgenommen wurde die Migration und Klimaschutz in allen Facetten. Kurzum, was in den Parteisatzungen zu finden ist, findet sich weitestgehend in den Leitlinien.

Die klassischen Arbeitsbereiche, Politikberatung (Politische Akademie), Begabtenförderung (Stipendien), Veranstaltungen (politische Bildung, Kunst, Kultur), Publikationen (Analyse, Forschung und Wissenschaft), internationale Zusammenarbeit (Austausch, Unterstützung örtlicher NGOs, Auslandsbüros) und die Führung eines professionellen Archivs werden auf allen Webseiten genannt. Jeder Bereich bedient weiter spezifische Themen und Überschneidungen.

Das Kuratorium jeder Stiftung diktiert das Programm und beaufsichtigt es, wie es der Aufsichtsrat eines Unternehmens tut. Die Vorstände lenken und repräsentieren, das Management setzt es um, die Mitarbeiter (festangestellte und freie) führen es aus. Hinzu kommen verschiedene „Beiräte“, „Präsidenten“ und andere Mitglieder, deren Funktion nicht klar ist, die aber Geld kosten. Alle verdienen mehr als im Landesdurchschnitt (unten).

Ein Studium der Organigramme fördert Interessantes zutage. Dort ist erkennbar, wie pensionierte Granden und „prominente politische Verlierer“ auf lukrativen Stiftungsposten untergebracht wurden. Wer das bezweifelt, mag auf exemplarisch die Friedrich-Ebert-Stiftung nehmen. Neben den Ex-Ministerpräsidenten Hannelore Kraft und Kurt Becks, die Ex-Partei-Chefin Andrea Nahles findet er Ex-DGF-Chef Michael Sommer die sich ein Zubrot verdienen.

Der untere Auszug aus Presseüberschriften fasst die wichtigsten Vorwürfe gegen die politnahen Stiftungen zusammen. Dabei sind “ lokale Affären“ gar nicht berücksichtigt.



Stiftungen funktionieren wie kleine Staatskonzerne

Jede parteinahe Stiftung wäre nach §267 HGB eine große Kapitalgesellschaft, da sie zwei von drei Mindestgrenzen erfüllt (250 Mitarbeiter, 20 Mio. € Bilanzsumme, 40 Mio. € Umsatz) erfüllt.

Da sie auch ein „Produktionsprogramm“ fahren (Aufgabenbereiche), über Betriebsmittel (Personal, Finanz- und Sachvermögen) sowie hierarchische Leitungsstrukturen haben, erinnert ihr Geschäftsgebaren an Kleinkonzerne. Jedoch mit dem feinen Unterschied, dass diese in der freien Wirtschaft dem Wettbewerb unterliegen, in Insolvenz gehen können, wenn niemand ihre Publikationen und Beratungen kaufen möchte. Diese Sorgen haben die Stiftungen nicht.

Selbst ohne große Karriereaussichten lebt es sich nicht schlecht von den regulär fließenden Staatsgeldern. Der Arbeitsplatz ist sicher, ab und zu werden die Fleißigen als „Experten“ ins Fernsehen eingeladen oder ihre Analysen in den Medien zitiert. Ein zeitlich begrenzter Posten in einer ausländischen Vertretung in einem warmen oder exotischen Land dieser Erde, wirkt sehr wohltuend. Auch für das Portemonnaie, denkt man an die großzügigen Auslandszulagen.

Es finden zwar formale Prüfungen durch die Zuwendungsgeber, den Bundesrechnungshof, die Landesrechnungshöfe, das Finanzamt und durch Wirtschaftsprüfer statt. Keine dieser Adressen vertritt jedoch die Öffentlichkeit. Konsequenzen bleiben aus, Köpfe rollen nicht. Stets politisch korrekt muss man aber schon bleiben, sonst besteht die Gefahr, dass Herr Beck oder Frau Kraft einen degradieren.

Die von namhaften Adressen vielfach geübte Stiftungskritik ist mehr als ein Vierteljahrhundert alt, getan hat sich seitdem wenig. Karlsruhe hin, Steuerzahlerbund her - es ist erstaunlich wie stark das Beharrungsvermögen der Subventionsempfänger ist. Die Öffentlichkeit interessiert das Thema nicht. Ein schwacher Trost, wenn private Stiftungen noch negativer ausfallen, wie im Buch: Bertelsmann Republik Deutschland. Eine Stiftung macht Politik, nachzulesen ist.

Die Finanzierungsdetails bleiben das süße Geheimnis

In dem 90 Seiten zählenden Jahresbericht 2020 der informativsten Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) werden einige wenige Finanzdaten veröffentlicht, nachdem auf den ersten 76 Seiten zuerst Selbstlob geübt wird. Wie viel welche Projekte kosteten, wie viel Geld in die einzelnen 119 Länderniederlassungen für „Förderung der Demokratie“ geflossen ist, - nicht für Unterstützung politischer Parteien! - darüber erfährt der Leser nichts. Was Demokratie und Zivilgesellschaft ist, bleibt natürlich Auslegungssache.

Während in Polen die Finanzierung des Campus (mehrtägiges „politisches Sommerlager“) von Ex-Präsidentschaftskandidaten und Bürgermeisters von Warschau Rafal Trzaskowski durch die KAS Wellen der Empörung schlug, war darüber bei der Gönnerin nicht Konkretes zu erfahren. https://www.kas.de/de/web/polen/veranstaltungen/detail/-/content/campu .... Die KAS indirekt auf illegale Weise die polnische Opposition.

Mehr zu den Finanzen: Während private Unternehmen die Bilanz-, Ertrags- oder Umsatzzahlen penibel im Anhang erläutern, wird der Bilanzleser hier selbst Basisangaben, wie die Saläre der Geschäftsführer und der Gremienmitglieder nicht erfahren. Hier ist selbst das Staatsfernsehen ARD transparenter. Dennoch erfährt der Leser einige wichtige Kerndaten, wie für 2019

• 1674 Mitarbeiter (davon Inland 659); davon fest angestellt 727 (Inland 615)

• Bilanzsumme 87 Mio. €

• Einnahmen (davon 99% vom Bund) in Höhe von 200 Mio. €; für 2021 rd. 220 Mio. € erwartet – Rechnung ohne AfD-Stiftung wohl gemacht?

• Ausgabenstruktur: 18% Personalkosten, 7% Materialkosten, Projekte 75% (davon im Ausland 114 Mio. €. Hier ist die „Kontrollpraxis“ zu hinterfragen!)

• Personalkosten Inland 40 Mio. € oder durchschnittlich pro Person/Monat 5.420 € (lt. Rentenversicherung Durchschnittsentgelt in Deutschland 3.275€. Interessant warum für 2021 eine Gesamtsumme von 46 Mi. € geplant werden darf, wenn andere sparen?

Externe Parteienfinanzierung und Stiftungsfinanzierung

Die formale Voraussetzung für die Zuteilung von staatlichen Stiftungsgeldern sind – hier gibt es juristische Unklarheiten – zwei Legislaturperioden im Bundestag und die Führung einer „Vollstiftung“. Die Mittel sind bei mehreren Ministerien zu beantragen. Auch dürfen die Mittel nicht als versteckte Parteienfinanzierung verwendet werden. Die komplizierte Beantragungs- und Abrechnungsprozedur für Stiftungsgelder generell gehört zum gefragten Expertenwissen.

Der Vorwurf des Missbrauchs und der Intransparenz bei der Finanzierung und Benutzung von Stiftungen bei der heimlichen Parteienfinanzierung ist weit verbreitet.

Oft mehr Geld in der Stiftung als in den Parteien selbst

Das Unvermögen, die professionelle politische Bildung in Deutschland nicht allein von den Parteien und ihren Abgeordneten bewerkstelligen zu können, erklärt die Existenzberechtigung so genannter politiknaher Stiftungen. Im Ausland sind diese Lösungen staatlich nicht bekannt, wenngleich Politikfinanzierung aus Staatsmitteln und Verbot durch das Ausland und verdeckte Großspenden die Regel sind.

Die Einnahmen der politiknahen Stiftungen beliefen sich 2017 auf satte 601 Mio. €, davon stammten 581 Mio. € (97%) aus den Staatszuschüssen. Das ist um etwa 15% mehr als die Gesamteinnahmen aller in den deutschen Parlamenten vertretenen Parteien. Auch die Anzahl der im In- und Ausland Beschäftigten steigt ständig und beträgt heute über 6.000 Personen.

Während im öffentlichen Dienst, in Forschungsinstituten, Gewerkschafts- und Parteizentralen oder Kirchen oft der Rotstift herrscht, blüht und gedeiht „das Kartell der Staatsplünderer“ wie das politische Stiftungswesen auch genannt wird, ungehindert. Die „Demokratieprediger“ verdienen wie die Spitzenbeamte. Gesetze sollen laut Bundesrechnungshof massiv verletzt worden sein, Konsequenzen gibt es aber keine. Wo kein Kläger dort kein Richter. https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/stiftungen-gehaelt ...

Kann der Störenfried, der AFD-Stiftung von der Staatsfinanzierung ausgeschlossen werden?

Die vor drei Jahren entstandene AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung (DES) hätte auf der Basis ihres Stimmanteil von 12,6% bei der letzten Bundestagswahl von 2017 einen Anspruch auf 73 Mio.€ Staatszuwendungen von den genannten 581 Mio. €. Bis dato erhielt sie keinen Cent und es wird bereits massiv überlegt wie sie auch nach den Wahlen 2021 „ausgetrickst“ werden soll. Ginge es nach einigen Linksgrößen würde auch die Börse politisiert werden. https://taz.de/AfD-nahe-Erasmus-Stiftung/!5799973/. Anders als bei den Bundestagspielchen wird es wohl unmöglich sein, der DES Finanzierung zu verwehren.

Ein Finanzierungsgesetz gibt es also nicht. Beim praktizierten Gewohnheitsrecht können die Blau-Konservativen nach der Wahl von 2021 mit Geldern von 60 Mio. € bei 11% Stimmanteil rechnen. Bei dieser Rechnung würde die Altstiftungen Bestandsschutz genießen und die AfD-Gelder bekämen aus einem erhöhten Topf. Bei einer Alternativrechnung (unwahrscheinlich) wird ein unveränderter Topf unterstellt.

Es fällt auf, dass sich die Altparteien 2017 nicht an den Verteilungsschlüssel nach den Wahlergebnissen halten. Die Friedrich-Ebert-Stiftung bekam nach dem katastrophalen Abschneiden der SPD gut 28 Mio.€ zu viel, die Friedrich-Naumann-Stiftung 15 Mio. € zu wenig.



Unabhängig von der strittigen politischen Ausrichtung könnte die finanziell ausgestattete DES-Stiftung Forschungsarbeiten über wirtschaftspolitische Tabu-Themen anstoßen an die sich kein staatlich finanziertes Institut gewagt hat. Migrationskosten, marode Kommunalfinanzen oder die Unwirksamkeit der Russland-Sanktionen würden sich hierfür bestens eignen. https://www.wallstreet-online.de/nachricht/14382336-mond-tabuoekonomie ...

Autor: Dr. Viktor Heese – Finanzbuchautor und Börsenanalyst www.prawda24.com, www.finanzer.eu