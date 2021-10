APA ots news: Lady Gaga begeistert mit gestreamtem Konzert in der Westfield Shopping City Süd und dem Westfield Donau Zentrum - BILD

Wien (APA-ots) - Im Rahmen einer exklusiven, gestreamten Performance verzauberte Lady Gaga gestern Abend Millionen Fans mit ausgewählten Jazz-Klassikern und Songs ihres neuen Duett-Albums mit Tony Bennett "Love for Sale". Initiiert wurde die Show der 12-fachen Grammy- sowie Oscar-Preisträgerin Lady Gaga in Kooperation mit der weltweit führenden Retailmarke Westfield, die das Konzert über einen Videostream online und in den Fan-Zonen von mehr als 20 Flagship-Destinationen in Europa, den USA und Großbritannien gezeigt hat. Durch die Aktion haben Lady Gaga-Fans einen Vorgeschmack auf das mit Spannung erwartete Jazz-Album erhalten, das am heutigen 1. Oktober 2021 offiziell erscheint. Das Streaming-Konzert von Lady Gaga war das Highlight des gestrigen offiziellen Rebrandings der Westfield Shopping City Süd sowie des Westfield Donau Zentrums. In der Fan-Zone auf den Multiplex Terrassen der Westfield Shopping City Süd feierten rund 450 Fans und geladene Gäste, im Westfield Donau Zentrum waren es rund 250. Als Stargast mit dabei war in der Westfield Shopping City Süd der deutsche Kultmusiker HEINO. Darüber hinaus waren in der Westfield Shopping City Süd und im Westfield Donau Zentrum zu Gast: Autor Michael Buchinger, Model und Influencerin Verena-Katrien Gamlich, Auhofcenter-Eigentümer Peter Schaider, Bürgermeister von Vösendorf Hannes Koza, Bürgermeister von Wiener Neudorf Herbert Janschka, Vizebürgermeisterin von Vösendorf Alexandra Wolfschütz, geschäftsführende Gemeinderätin für Familie, Sport & Gesundheit in Vösendorf Birgit Petross, sowie Bezirksvorsteher Donaustadt Ernst Nevrivy.



Im besonderen Flair eines Jazz-Pop-up-Theaters, das bewusst vom neuen Album "Love For Sale" inspiriert war, verfolgten insgesamt rund 9.000 Fans in den Fan-Zonen der ausgewählten Westfield-Destinationen, darunter neben der Westfield Shopping City Süd und dem Westfield Donau Zentrum noch vier weitere neu gebrandete Center in Europa, die spektakuläre Show. Gleichzeitig konnten sich Tausende online mit einer "Watch Together"-Funktion zusammenschließen, bei der Gaga-Liebhaber ihren eigenen privaten Raum einrichten konnten, um den Auftritt dort mit Freunden zu genießen oder sich über die Live-Chat-Funktionen auszutauschen.