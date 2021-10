WPD Pharmaceuticals gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung bekannt

Vancouver, British Columbia – 1. Oktober 2021 – Das auf klinische Prüfungen spezialisierte Pharmaunternehmen WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO) (FWB: 8SV1) (das „Unternehmen“ oder „WPD“) gibt die Ergebnisse der am 29. September 2021 in Vancouver (Kanada) abgehaltenen Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung bekannt.

Liam Lake Corcoran, Teresa Rzepczyk und Peter Novak wurden als Direktoren des Unternehmens wiedergewählt. Der Optionsplan des Unternehmens und die Bestellung der Wirtschaftsprüfer wurden genehmigt.

Da das Unternehmen verschiedene Möglichkeiten sondiert, um besser an das dringend benötigte Kapital heranzukommen, wurde von der Unternehmensführung zusätzlich der Antrag eingebracht, die Aktien des Unternehmens vom Handel an der CSE zu nehmen (der „Delisting-Beschluss“). Die Gründe für das Delisting wurden von der Unternehmensführung in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. September 2021 bekannt gegeben.

Zum Schutz der Aktionäre setzten die Direktoren entsprechende Maßnahmen um sicherzustellen, dass die Minderheitsaktionäre diese vorgeschlagene Vorgehensweise mit überwältigender Mehrheit befürworten. Die Abstimmung über den Delisting-Beschluss konnte nur mit einer Zweidrittelmehrheit (66,67 %) der Minderheitsaktionäre angenommen werden, wobei die Stimmen der aktuellen Unternehmensführung und der Kontrollperson bei der Auszählung nicht berücksichtigt wurden.

Es stimmten zwar mehr als 50 % der Minderheitsaktionäre für den Delisting-Beschluss, doch die Zahl der Befürworter erreichte nicht die Zweidrittelmehrheit (66,67 %). Somit wurde der Delisting-Beschluss abgelehnt und das Unternehmen wird seine Aktien nicht vom Handel an der CSE nehmen.

Das Unternehmen sieht sich, wie bereits angekündigt, weiterhin mit Finanzierungsproblemen konfrontiert und wird andere Optionen als jene in den früheren Pressemeldungen genannten in Betracht ziehen.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie und Virologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an medizinischen Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.