LeoVegas Renews License for Online Casino, Sports Betting in Denmark Until 2026 Autor: PLX AI | 01.10.2021, 13:29 | | 35 0 | 0 01.10.2021, 13:29 | (PLX AI) – LeoVegas Group granted renewed licences in Denmark.LeoVegas renewed 5 year license allows it to continue offering online casino and sports betting in Denmark until 2026First got Danish license in 2016 (PLX AI) – LeoVegas Group granted renewed licences in Denmark.LeoVegas renewed 5 year license allows it to continue offering online casino and sports betting in Denmark until 2026First got Danish license in 2016 (PLX AI) – LeoVegas Group granted renewed licences in Denmark.

LeoVegas renewed 5 year license allows it to continue offering online casino and sports betting in Denmark until 2026

First got Danish license in 2016 LeoVegas Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

LeoVegas Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer