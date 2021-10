Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DZ BANK stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Halten' Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Hella von 61 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Anpassung der Marktprognosen erscheine vor allem für 2022 zu deutlich, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am …