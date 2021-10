Bei Ablauf der Zinsbindung nehmen viele Eigenheimbesitzer Verlängerungsangebote ihrer Bank an. Was viele Eigenheimbesitzer nicht wissen: ein Wechsel weg von der Hausbank als Finanzierungspartner spart oft viel Geld und ist leichter als gedacht. "Für eine Anschlussfinanzierung empfehlen wir, alternative Angebote in Betracht zu ziehen", so Tomas Peeters, Vorstandsvorsitzender der Baufi24 Baufinanzierung AG. "Die Zusatzkosten für den Wechsel, beispielsweise für das Grundbuchamt und den Notar, übernehmen wir daher bis zum Ende des Jahres bis maximal 1.000 Euro."



Vom Angebot profitieren auch Kunden, die sich mit einem Forward-Darlehen zukünftig günstige Zinsen sichern. Das Darlehen sichert die niedrigen Zinsen zum aktuellen Zeitpunkt bis zu 60 Monate vor Ablauf der aktuellen Finanzierung. Auf diese Art werden Baufinanzierende unabhängig vom langfristigen Zinsverlauf.

Auch Baufinanzierende, deren Vollauszahlung der Baufinanzierung mindestens zehn Jahre zurückliegt, können die Aktion in unabhängig von der Sollzinsbindung Anspruch nehmen: in diesem Falle steht ihnen ein Sonderkündigungsrecht zu.

Das Angebot Anschlussfinanzierung im Überblick



Vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. Dezember 2021 übernimmt Baufi24 die anfallenden Umschreibungskosten für Ihre Anschlussfinanzierung bis max. 1.000 Euro*. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Baufi24-Webseite

(http://www.baufi24.de/anschlussfinanzierung-aktion) und bei einem Baufi24-Spezialisten vor Ort in den Geschäftsstellen.



*Gilt bei Abschluss einer Anschlussfinanzierung bis 31.12.2021, Darlehensbetrag ab 100.000 EUR und mindestens 10 Jahren Zinsbindung. Die Auszahlung erfolgt nach Ende der gesetzlichen Widerrufsfrist.



Über Baufi24



Die Hamburger Baufi24 Baufinanzierung AG ist einer der großen deutschen Immobilienfinanzierungsvermittler für Baufinanzierung, Bausparen und Kredite. Geführt durch den CEO Tomas Peeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth, Michael Lorenz und Gernot Schusser steht das Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Baufi24 startete 2006 als Suchmaschine für Baufinanzierungen und positioniert sich seit 2017 als ganzheitlicher, unabhängiger Immobilienfinanzierungsvermittler. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 450 Banken mit dem Ziel, seinen Kunden schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit 60 franchisebetriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie per Video. Zur Baufi24-Gruppe gehören die Konsumentenangebote Baufi24, Kredit24 und LoanLink24 sowie das B2B-Unternehmen FinLink. Aktuell beschäftigt die Baufi24-Gruppe 120 Mitarbeiter am Hauptsitz Hamburg sowie in Berlin, Mannheim und München.

Pressekontakt:



Baufi24 Baufinanzierung AG

mailto:anfragen@baufi24.de

http://www.baufi24.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104820/5035443 OTS: Baufi24 Baufinanzierung AG