Exscientia gibt Emissionspreis für aufgestocktes öffentliches Zeichnungsangebot über 304,7 Millionen Dollar und gleichzeitige Privatplatzierungen in Höhe von 160,0 Millionen Dollar bekannt

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI), ein Pharmatechnologieunternehmen, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise mithilfe von KI widmet, gab heute bekannt, dass der Erstausgabepreis für das aufgestockte öffentliche Zeichnungsangebot in den Vereinigten Staaten von 13.850.000 American Depositary Shares („ADS“) bzw. 13.850.000 Stammaktien 22,00 $ pro ADS beträgt, und damit ein Bruttoerlös von insgesamt etwa 304,7 Mio. $ erzielt wird. Alle im Rahmen des Angebots verkauften ADS wurden von Exscientia angeboten. Der Handel mit den ADS wird voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2021 unter dem Kürzel „EXAI“ am Nasdaq Global Select Market beginnen. Darüber hinaus hat Exscientia den Konsortialbanken die Option eingeräumt, innerhalb von 30 Tagen bis zu 2.077.500 weitere ADS zum Ausgabepreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen zu erwerben. Es wird beabsichtigt, das Angebot am oder um den 5. Oktober 2021 abzuschließen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Neben dem Verkauf von ADS im Rahmen des öffentlichen Angebots meldete das Unternehmen den gleichzeitigen Verkauf von weiteren 7.272.727 ADS zum Ausgabepreis von 22,00 $ pro ADS mittels Privatplatzierungen an SVF II Excel (DE) LLC oder Softbank und die Bill & Melinda Gates Foundation, mit dem ein Bruttoerlös von 160,0 Mio. $ erzielt wird. Der Verkauf dieser ADS wird nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geltenden Fassung registriert und unterliegt einer Veräußerungsbeschränkung von 180 Tagen.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities und Barclays Capital Inc. begleiten das Angebot als Joint Book-Running Managers.

Die Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde am 30. September 2021 wirksam. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Sobald verfügbar, kann das endgültige Prospekt zu dem Angebot von einem der Joint Book-Running Managers für das Angebot angefordert werden: Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Telefon: 866-471-2526, Fax: 212-902-9316, E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, telefonisch unter 866-718-1649 oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, oder E-Mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; oder Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefonisch unter 1-888-603-5847 oder per E-Mail an barclaysprospectus@broadridge.com. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass dieser Prospekt kein „Prospekt“ im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ist und nicht von einer zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder im Vereinigten Königreich geprüft wurde.