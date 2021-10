All for One Group baut Leistungsangebot in der Schweiz aus // Übernahme des SAP-Business- und IT-Consulting-Spezialisten ASC

DGAP-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion All for One Group SE baut Leistungsangebot in der Schweiz aus // Übernahme des SAP-Business- und IT-Consulting-Spezialisten ASC 01.10.2021 / 14:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Vertrag zur Übernahme aller Anteile an der Schweizer ASC-Gruppe unterzeichnet

- Verstärkung von SAP-Know-how und -Beratungskapazität in der Schweiz

- Erweiterung des SAP-Portfolios im Bereich Corporate Finance & Konzern-konsolidierung, Controlling, Unternehmensplanung, BI, Reporting & Analytics

- Ideale Ergänzung zum Schweizer Tochterunternehmen Process Partner AG

- Weitere Forcierung des innovativen Abo-Modells CONVERSON/4 für die Transformation der Kunden nach S/4HANA

Filderstadt, 1. Oktober 2021 - Die All for One Group SE, führende Consulting- und IT-Gruppe, hat per 1. Oktober 2021 einen Kaufvertrag zur Übernahme aller Aktienanteile an der Schweizer ASC-Gruppe mit Sitz in Baden und Engelberg unterzeichnet. Die Transaktion wurde bereits vollzogen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die Finanzierung erfolgt aus den liquiden Mitteln.

Mit der Übernahme des Beratungsunternehmens ASC baut die All for One Group ihr Geschäft in der Schweiz aus. Die ASC verfügt über ein breites Beratungsangebot in den Bereichen Business- und IT-/SAP-Consulting und gilt in der Schweiz als einer der führenden Player in den Bereichen Corporate Finance und Enterprise Performance Management, somit rund um die Themengebiete Konzernkonsolidierung, Controlling sowie in den daran angrenzenden Bereichen Unternehmensplanung, BI-Reporting und Analytics. Die ASC berät mit rund 50 Consultants branchenunabhängig namhafte Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand sowie internationale Konzerne und hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 12 Mio. CHF (umgerechnet rund 11 Mio. EUR) erwirtschaftet.