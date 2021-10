Die Anleihegläubiger der VEDES AG haben auf der zweiten Gläubigerversammlung in dieser Woche mit einem knapp ausreichenden Quorum den Plänen des Unternehmens zur Anleihe-Anpassung zugestimmt. Die VEDES-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSTP1) wird nun bis zum 17. November 2026 verlängert und der Zinskupon von 5,0% auf 3,5% p.a. reduziert. Zusätzlich wird die Hälfte des Anleihevolumens in zurückgezahlt. Damit ist auch der Weg für die stille Beteiligung der BayBG bei der VEDES AG geebnet. Auch die zweite Gläubigerversammlung der Hylea Group S.A. wurde in dieser Woche durchgeführt. Die Anleihegläubiger des bolivianischen Paranuss-Produzenten haben dabei Rechtsanwalt Dr. Gustav Meyer zu Schwabedissen, mzs Rechtsanwälte, zum gemeinsamen Vertreter gewählt. Über die Restrukturierung der Anleihe wurde noch nicht abgestimmt. Die Hylea Group benötigt für eine erfolgreiche Restrukturierung unverändert zudem die Zufuhr externen Kapitals.

In der letzten September-Woche des Jahres (Kalenderwoche 39) hat die börsliche Zeichnungsphase für die erste Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5YQ2) der JES.GREEN Invest GmbH begonnen. Bis zum 13. Oktober 2021 sind Zeichnungen des Minibonds über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ im Handelssystem XETRA möglich. Die fünfjährige JES.GREEN-Anleihe hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und ist mit einem Kupon von 5,0 % p. a. ausgestattet. Die zufließenden Anleihe-Mittel dienen dem Erwerb von Dachphotovoltaikanlagen in Deutschland. Die IuteCredit Group hat indes ihre neue Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) aufgrund hoher Nachfrage mit einem aufgestockten Volumen von 75 Mio. Euro (zunächst 50 Mio. Euro vorgesehen) am deutschen und baltischen Kapitalmarkt platziert. Der finale Zinskupon der Anleihe wurde auf 11% p.a. festgelegt, der halbjährlich ausgezahlt wird. Die erste Zinszahlung erfolgt am 6. April 2022.

Die Schlote-Gruppe hat im Zuge einer neuen stillen Beteiligung mit Verlustbeteiligung (Laufzeit: 7 Jahre) weitere Finanzmittel in Höhe von 10 Mio. Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) erhalten. Durch die bereits erfolgte Auszahlung kann das bilanzielle Eigenkapital von Schlote entsprechend gestärkt werden. Die Verzinsung liegt im Durchschnitt über die gesamte Laufzeit leicht über dem Niveau des Zinskupons der 6,75%-Schlote-Anleihe 2019/24. Die Rückzahlung erfolgt stufenweise ab dem 31. Dezember 2026. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Schlotte Gruppe Finanzmittel aus dem WSF erhalten. Die Aves One AG blickt nach eigenen Angaben auf ein positives erstes Halbjahr 2021 zurück, wobei sich die Fokussierung des Unternehmens auf das Rail-Geschäft besonders bemerkbar. Das EBITDA der Aves wuchs in den ersten sechs Monaten des Jahres um 7,8% auf 36,1 Mio. Euro. Unterdessen bewertet die Aves-Führung das freiwillige Übernahmeangebot einer von Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners kontrollierten Gesellschaft in Höhe von 12,30 Euro je Aves-Aktie als „angemessen“ und empfiehlt seinen Aktionären, das Angebot anzunehmen.

Die Noratis AG verzeichnet nach eigenen Angaben ein „hervorragendes erstes Halbjahr 2021“. Demnach vervierfachte das Immobilienunternehmen seinen Jahresüberschuss von 1,8 Mio. Euro auf 7,3 Mio. Euro. Die positive Geschäftsentwicklung resultiert laut Noratis aus den planmäßig wieder aufgenommenen Portfolioverkäufen sowie höheren Mieteinnahmen durch den deutlich ausgebauten Immobilienbestand. Auch die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat ihre operativen Kennzahlen im ersten Halbjahr 2021 gesteigert und weist ein EBITDA von 32,5 Mio. Euro aus, nach 19,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis erhöhte sich deutlich von 5,3 Mio. Euro auf nunmehr 12,9 Mio. Euro. Die DF Deutsche Forfait AG hat ihr Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2021 ebenfalls auf 1,6 Mio. Euro verbessert und auch die RAMFORT GmbH meldet eine positive Geschäftsentwicklung mit gesteigerten Mieteinnahmen in den ersten sechs Monaten des Jahres.

Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG erreicht nach eigenen Angaben im ersten Halbjahr 2021 zwar weitere strategische Wachstumsziele, vermeldet aber dennoch ein negatives Periodenergebnis in Höhe von -0,8 Mio. Euro. Zudem hat das Unternehmen einen Vorstandswechsel angekündigt, so wird Dr. Gerhard Kornfeld zum 01. November 2021 die beiden derzeitigen Vorstände, Bernd Ackerl und Kamil Kowalewski, ablösen. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS („EMAF“, WKN A2PF0P) hat in dieser Woche die 6,125%-Anleihe 2021/26 der Marcolin S.p.A. (WKN A3KRSA) neu in sein Portfolio aufgenommen. Die Anleihe des italienischen Brillenherstellers ist mit einem Emissionsvolumen von 350 Mio. Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro ausgestattet. Von der 3,25%-Anleihe der Eurofins Scientific S.E. mit endloser Laufzeit (WKN A19R3N) hat sich der EMAF indes getrennt. Die BELANO medical AG hat im ersten Halbjahr 2021 ihre Position als Entwickler und Hersteller probiotischer und mikrobiotischer Wirkstoffe in Deutschland und international weiter ausgebaut und neue Kooperationen geknüpft. Und die Media and Games Invest SE hat die schwedische Self-Serve-Plattform für programmatische Werbung, Match2One, übernommen.

