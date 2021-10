PEKING, 1. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die Xifeng Group, ein berühmter Spirituosenhersteller in China, hat in den letzten Jahren die internationale Zusammenarbeit gestärkt und die Kapazität der Ressourcenzuteilung verbessert, mit dem Ziel, die internationale Innovation und die Win-Win-Zusammenarbeit zu fördern, sagte Zhang Zheng, Vorsitzender der Xifeng Group, in einer Online-Keynote-Rede während des NEXT Summit (Singapur 2021) am Mittwoch.

Xifeng hat sich aktiv am Belt and Road Aufbau beteiligt, indem es viele hochrangige Veranstaltungen organisiert und daran teilgenommen hat, darunter die China International Import Expo und Werbeveranstaltungen in Übersee, sagte Zhang und fügte hinzu, dass Xifeng Liquor dank seiner starken Marke und hohen Qualität in mehr als 20 Länder und Regionen exportiert wurde und eine Markeneintragung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und vielen anderen Ländern und Regionen erhalten hat.