MÜNCHEN (dpa-AFX) - Benzin ist dem ADAC zufolge so teuer wie seit acht Jahren nicht mehr. Im September sei der Preis für einen Liter Super E10 gegenüber August um 1,2 Cent auf durchschnittlich 1,569 Euro gestiegen. "Der letzte Tag im September war auch der teuerste Tag zum Tanken: Ein Liter E10 kostete am 30. September 1,586 Euro, ein Liter Diesel 1,452 Euro", teilte der ADAC am Freitag in München mit. Seit dem 1. Januar sei Benzin damit um 26 Cent teurer geworden, Diesel um 24 Cent. Am günstigsten sei das Tanken zwischen 18.00 und 19.00 Uhr sowie zwischen 20.00 und 22.00 Uhr, teilte der Autofahrerclub mit./rol/DP/jha