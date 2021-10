Erste Sitzung des Bundestags nach der Wahl am 26. Oktober Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.10.2021, 14:48 | | 71 0 | 0 01.10.2021, 14:48 | BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag wird Ende Oktober zum ersten Mal nach der Wahl zusammentreten. Eine Tagesordnung stehe bislang noch nicht fest, sagte eine Sprecherin des Bundestages am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Sitzung beginne am 26. Oktober um 11.00 Uhr. Zuvor hatte ein Journalist des Nachrichtenportals "ThePioneer" auf Twitter über den ersten Sitzungstermin des neuen Bundestags berichtet./wpe/DP/zb



