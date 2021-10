Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Plant Veda Foods Ltd. (oder das "")ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass die beiden Lassi- und Kaffeeweißer-Produktlinien ab sofort auch beim veganen Onlineanbieter Vejii innerhalb Kanadas erhältlich sind.Vejii ist einer der größten auf vegane Produkte fokussierte Onlinehändler, der seinen Kunden einen einfachen Zugang zu tausenden veganer und pflanzenbasierter Produkte auf seiner Plattform anbietet, wobei die Produkte innerhalb von zwei Tagen nach Abschluss der Bestellung sowie kontaktlos und ohne Mitgliedsgebühr geliefert werden. Vejiis Technologieplattform kombiniert dabei smarte Kundendatenverarbeitung mit der einfachen Möglichkeit einer erneuten Bestellung, dem Abschluss von Mitgliedschaften sowie künstlicher Intelligenz und sucht dabei nach immer neuen Wegen die Customer Experience zu verbessern.Plant Vedas Produkte sind aktuell auf Vejiis kanadischer Webseite erhältlich, wobei ab einem Bestellwert von über 75 CAD die Lieferung kostenlos ist.„Wir freuen uns, dass die Plant Veda Produkte nun auch bei Vejii erhältlich sind und wir so eine viel größere Anzahl von veganen Kunden innerhalb Kanadas ansprechen können", so Mayur Sajnani, der Chief Revenue Officer von Plant Veda. „Wir arbeiten auch aktiv daran, endlich die potenziellen Kunden südlich der kanadischen Grenze zu erreichen."Plant Veda hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Umstellung des Konsumverhaltens auf eine pflanzenbasierte Lebensweise zu beschleunigen. Das Unternehmen hat dabei ein klares Ziel: die Verbesserung der Umwelt und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte pflanzliche Molkereialternativen zu schaffen, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt weiterhin den Markt für milchfreie Produkte auf, indem man einzigartige, einmalige Produkte kreiert, die die Kunden die bisher konsumierten milchbasierten Produkte vergessen lassen.