Quantum Battery Metals schließt Explorationsprogramm ab. Resultate ermutigend.

Ein kleines Kaufsignal wurde in der ablaufenden Woche ausgelöst, als der Kurs den vorgeschalteten Widerstand bei 1,70 Euro überwinden konnte. Nun kommt es darauf an, ob die Aktie auch die Barriere bei 2 Euro pulverisiert. Chartmuster der jüngsten Vergangenheit haben gezeigt, was anschließend passieren kann. Eine Kurssteigerung auf Jahreshöchststände um 5,60 Euro läge in einem solchen Szenario in vorstellbaren Bereich.

Das Management gibt auf dem Wege einer Eilmeldung bekannt, dass es sein Geländeteam auf den Liegenschaften Nipissing und Rabbit Lake in Ontario entsandt und die erste Phase seines detaillierten Kobaltexplorationsprogramms abgeschlossen hat. Das Geländeteam kam problemlos zu den Liegenschaften, da sie gut über Straßen erreichbar waren.

Wie bereits erwähnt, umfasste die erste Phase des Programms die Mineral-/Gesteinsprospektion und Probenahmen auf beiden Liegenschaften. Die Proben wurden priorisiert, da das Unternehmen erwartet, diese Ergebnisse für die Planung der Bohrarbeiten im kommenden Jahr zu verwenden. In der ersten Phase wurden auch die Kartierungsarbeiten auf weiteren Anomalien an den bereits bestehenden Stellen aus dem Explorationsprogramm des Unternehmens im Jahr 2017 fortgesetzt.

Zuvor hatte das Unternehmen im Jahr 2017 ein Explorationsprogramm eingeleitet. Im Rahmen dieses Programms wurden Proben entnommen, eingereicht und analysiert. Der durchschnittliche Gehalt der aus einer Halde entnommenen Proben lag bei über 2,33 % Co mit einem Spitzenwert von 8,33 % Co. Das Unternehmen untersucht die Liegenschaften nun genauer, da es ermutigt wird, die Ergebnisse des im Jahr 2017 durchgeführten Programms weiterzuverfolgen. Nach der Explorationsphase im Jahr 2021 wurden die Proben sofort zur Aufbereitung für die Analyse geschickt. Die Ergebnisse stehen derzeit noch aus.