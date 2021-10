Die Aktien der Investmentgesellschaft ESGTI sind neu an der BX Swiss AG kotiert

Die Aktien der ESGTI AG werden seit heute, 1. Oktober, an der BX Swiss gehandelt (Börsensymbol «ESGTI»). Der Eröffnungskurs betrug CHF 3.30 pro Aktie, dies entspricht einer Marktkapitalisierung von CHF 85.75 Mio. Im Rahmen des Direct Listings wurden die insgesamt 25'985'369 Namenaktien der ESGTI AG an der BX Swiss zugelassen, damit endet der Handel von ESGTI im freien Markt der Berliner Börse per 30. September 2021.



ESGTI entstand 2020 durch gezielte Fusionen und Übernahmen und hat den Ehrgeiz, innovative Lösungen für systemische Probleme voranzutreiben, welche sich auf die Lebensgrundlagen auswirken: Ernährungssicherheit, Zugang zur Gesundheitsversorgung und Klimawandel. Dementsprechend ist die Gesellschaft in solchen Unternehmen, Portfolios von Privatunternehmen oder Projekten engagiert, die sich verpflichtet haben, durch ihre jeweiligen Innovationen eine positive, nachhaltige Veränderung zu erzielen.



«Da ESGTI als ESG-Investmentgesellschaft aus der Schweiz heraus tätig ist, war der heutige Handelsstart unserer ESGTI-Aktie an der BX Swiss ein wichtiger Meilenstein für unsere Gesellschaft und das ganze Team», kommentiert Andreas R. Bihrer, Verwaltungsratspräsident von ESGTI. «Wir freuen uns sehr über diese Rückkehr in unser Heimatland, welches die Kultur und die Standards von ESGTI umfassend repräsentiert.»



«Wir sind stolz, die ESGTI AG an der BX Swiss begrüssen zu dürfen», betont Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss AG. «Ein Unternehmen, dass sich einer kompromisslosen ESG-Version verschreiben hat als Kern ihres differenzierten Anlageprozesses.»