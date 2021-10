BioNTech: Heute geht es um Alles! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.10.2021, 15:48 | | 61 0 01.10.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei BioNTech zieren immer mehr dunkle Wolken den Himmel. Zumindest an der Börse. Denn die vergangenen Tage hatten es echt in sich. -5,5%, -7,9%, -11,9%, -5,9% und -1,6% so lautet die Bilanz der vergangenen fünf Tage. Für die Aktie ging es von 353 US-Dollar auf nur noch 273 US-Dollar zurück. Ein Minus von mehr als 20 Prozent in nur fünf Tagen! Damit kommt der heutigen Sitzungen eine extrem hohe Bedeutung zu. Denn BioNTech ist mit dem laufenden Rücksetzer bis in den Unterstützungsbereich zwischen 270 und 280 US-Dollar zurückgefallen. Dort hatten sich die Kurse bereits Ende Juli eine zeitlang aufgehalten, sodass hier durchaus größere Anlegerinteresse zu unterstellen ist. Das heißt aber auch, dass ein Schlusskurs deutlich unterhalb dieses Bereichs weitere Verkaufssignale bedeuten würde. Und das obwohl das fundamentale Umfeld nach wie vor passt. Fazit: Bei BioNTech passen Chartbild und Firmenentwicklung nicht so recht zusammen. Deshalb haben wir Unternehmen und Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse haben wir für Sie in einem brandneuen eBook zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

