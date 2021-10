Lufthansa: Was für ein Comeback!

Wer eine Fortsetzung des seit zwei Tagen andauernden Sturzflugs bei der Lufthansa erwartet, der wird heute eindeutig eines besseren belehrt. Zwar rutschte die Aktie nach Abschlägen von zuletzt drei und fünfeinhalb Prozent heute Morgen direkt ins Minus, konnte sich aber eindrucksvoll befreien. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent, doch das könnte erst der Anfang gewesen sein. Denn…

Die fundamentalen Daten passen bei der Lufthansa so langsam wieder. Die Airline konnte zuletzt über eine Kapitalerhöhung rund zwei Milliarden frisches Geld einsammeln. Dazu kommen die immer weiter um sich greifenden Lockerungen im Flugverkehr. Davon wird die Lufthansa in den kommenden Monaten massiv profitieren. Insbesondere die Aufhebung der Einschränkungen des Flugverkehrs in die USA spielt hier eine entscheidende Rolle.

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

