Covestro: Endlich ist das neue Kursziel da!

Bei Covestro scheint es derzeit einfach zu laufen. Die Umstrukturierungen des Chemie-Riesen laufen und beginnen bereits Früchte zu tragen. Gleichzeitig ist der Konzern auf Wachstumskurs. Nach zuletzt sechs Sitzungen in Folge mit kräftigen Kursgewinnen legt die Aktie heute zwar eine Verschnaufpause ein, doch die könnte nur von kurzer Dauer. Denn soeben hat die DZ Bank ihre Einschätzung zu der Aktie überarbeitet und kommt zu einem bemerkenswerten Ergebnis.

Denn Analyst Peter Spengler belässt es bei seiner Kaufempfehlung, passt allerdings das Kursziel nach oben an. So sieht der Analyst die Aktie bei einem Kurs von 77 Euro fair bewertet. Das entspricht aus heutiger Sicht einem Aufwärtspotenzial von fast 30 Prozent! Um dieses Potenzial frei zu setzen, müsste Covestro zunächst einmal die 60-Euro-Marke und dann idealerweise auch das 2021er-Jahreshoch im Bereich von 63 Euro überbieten.

Der Covestro-Aktienkurs hat sich in den vergangenen Tagen gut entwickelt.

Kursverlauf von Covestro der letzten drei Monate.

