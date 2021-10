Encavis spart Zinsen - Refinanzierung italienischer Solarparks

Encavis meldet eine Neufinanzierung für 21 Freiflächen Solarparks in Italien mit einer Kapazität von 41,7 MWp. „Alle Anlagen sind bereits seit 2011 operativ und unterliegen dem italienischen Vergütungssystem und profitieren von einer fixierten Einspeisevergütung (FIT) für rund 10 weitere Jahre”, so das Hamburger Unternehmen am Freitag.Das Refinanzierungsvolumen beziffert Encavis auf 88 Millionen Euro. Man profitiere wie ...