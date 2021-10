Skeena begrüßt Randy Reichert im Board of Directors

Vancouver, British Columbia (1. Oktober 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ...) gibt die Ernennung von Randy Reichert als unabhängiger Director in den Board of Directors des Unternehmens bekannt. Das Unternehmen dankt auch Borden R. Putnam III für seinen Wechsel vom Board of Directors in eine technische Beraterrolle für Skeena.

Skeenas CEO, Walter Coles Jr., kommentierte: „Wir sind Borden dankbar, dass er in den letzten drei Jahren Mitglied des Board of Directors von Skeena war. Er hat einen wertvollen Beitrag zum bisherigen Gesamterfolg des Unternehmens geleistet und wir freuen uns, auch weiterhin von seinem geologischen Wissen und seiner Expertise profitieren zu können. Während wir Eskay Creek nun aggressiv durch die Entwicklung und zur Produktion avancieren, wird Randys jahrelange Erfahrung im Bergwerksbau Skeena bei der Durchführung dieser aufregenden nächsten Wachstumsphase unterstützen.“

Herr Reichert verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie und ist derzeit Vice President, Operations bei B2Gold Corp., wo er deren drei internationale Goldbergbaubetriebe betreut. Zuvor war Herr Reichert General Manager der Fekola Mine in Mali, wo er Teil des Entwicklungsteams war und den Übergang von der Entwicklung zum Abbaubetrieb leitete.

Herr Reichert begann seine Karriere bei Cominco in Kanada. Dort arbeitete er in verschiedenen Betrieben einschließlich der Mine Snip. Anschließend begann er eine internationale Tätigkeit bei Bema Gold, Oriel Resources und anderen Junior-Unternehmen in leitenden Positionen, wo er für verschiedene Entwicklungsprojekte und Bergbaubetriebe verantwortlich war. Randy hat Bau- oder Entwicklungsprojekte in Russland, Brasilien, Nevada und Kasachstan geleitet und war General Manager während der Entwicklung der Kupol-Mine in Russland bei Bema Gold und anschließend bei Kinross. Er hat auch Erfahrung als Berater zur Unterstützung von Due Diligence-Prüfungen von Minenfinanzierungen für kanadische Finanzkonzerne. Herr Reichert hat einen BA.Sc. in Bergbau und Aufbereitungstechnik, einen MSc.Eng. in Felsmechanik, ein Diplom in Betriebswirtschaft und zugelassener Ingenieur.