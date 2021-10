Globale Partner schließen sich der TECH4ALL-Initiative von Huawei zur digitalen Einbeziehung an

Die TECH4ALL-Initiative von Huawei konzentriert sich auf vier Bereiche: Förderung von Chancengleichheit und Qualität im Bildungswesen, Schutz der Natur mit Hilfe von Technologie, Förderung der Einbeziehung und Zugänglichkeit im Gesundheitswesen und Einsatz von IKT zur Unterstützung der ländlichen Entwicklung. Schwerpunkte der Initiative sind digitale Technologien, Anwendungsmöglichkeiten und digitale Kompetenzen. Gemeinsam mit globalen Partnern soll die digitale Einbeziehung gefördert und erweitert werden, um so zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beizutragen.

Gegenwärtig profitieren mehr als 60.000 Lehrer und Schüler in über 200 Schulen weltweit von TECH4ALL-Projekten. In 22 Naturschutzgebieten auf der ganzen Welt wurden digitale Technologien eingesetzt, um die Effizienz des Ressourcenmanagements und die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu verbessern. Huawei-Smartphones bieten 15 Zugangsfunktionen und werden jeden Monat von rund 10 Millionen Nutzern verwendet. Die RuralStar-Lösung von Huawei stellt mobile Internetdienste für mehr als 60 Länder und Regionen bereit und versorgt mehr als 50 Millionen Menschen in abgelegenen Gebieten.

Einbeziehung und Gleichberechtigung waren die Hauptgesprächsthemen im Bildungsbereich des Gipfels. In ihrer Eröffnungsrede sprach Stefania Giannini, stellvertretende Generaldirektorin für Bildung bei der UNESCO, über technologiegestützte offene Schulen, ein dreijähriges Partnerschaftsprogramm mit Huawei, das in Äthiopien, Ägypten und Ghana eingeführt wird.

„Die UNESCO und Huawei haben dieses Projekt im Juli 2020 gemeinsam gestartet", sagte Stefania Giannini. „Das Projekt erforscht zukünftige Schulmodelle und leistet damit einen Beitrag zur globalen Initiative der UNESCO zur Zukunft der Bildung."

Um ein krisenresistenteres offenes Schulsystem aufzubauen, müssen alle Länder die drei Säulen der neuen Infrastruktur für ein Lernsystem berücksichtigen: Technologie, digitale Inhalte und die digitalen Kompetenzen von Lehrkräften und menschlichen Vermittlern. Dr. Fengchun Miao von der UNESCO, Leiter des Referats für Technologie und künstliche Intelligenz im Bildungswesen, befasste sich mit der Frage, wie die Möglichkeiten der Technologie im Bildungsbereich genutzt werden können.