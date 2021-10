Skandinavien rockt in der Technologie- und Finanzbranche: Mehr als Ikea, Smørrebrød und „Hard Rock Hallelujah“

Skandinavien ist Vorreiter in der Digitalisierung

Die Länder im rauen Norden haben sich einen immensen Standortvorteil in Sachen Technologie erobert. Führende Großkonzerne und kleine Unternehmen bergen Gewinnpotential.

Bargeld gehört in der nordischen Region praktisch der Vergangenheit an. Bezahlt wird mit dem Smartphone oder der Karte. Das 5G-Netz wird nicht nur mit offenen Armen begrüßt, sondern mit den einheimischen Unternehmen gefördert und ausgebaut. Die skandinavischen Länder zählen seit einiger Zeit zu den wichtigsten Technikstandorten der Welt. Die Infrastruktur für Elektroautos ist gut ausgebaut und 3,3 Prozent des BIP Schwedens wird in Forschung und Entwicklung gesteckt – mit dieser Zahl steht das Land an der europäischen Spitze. Die dänische Stadt Odense auf Fünen ist in der Welt bereits als „Silicon Valley der Robotik“ bekannt. Das 5G-Netz verspricht nicht nur schnelleres Internet für Privatnutzer von Smartphones, sondern ein effizienteres Arbeiten: Produktionsprozesse werden effektiv gesteuert, Fehler schneller behoben, der Informationsaustausch beschleunigt und die Produktion wird günstiger. Ein kollaboratives Arbeiten von Mensch und Roboter „Hand in Hand“ wird angestrebt und ausgebaut. Die Boston Consulting Group hat herausgefunden, dass die Zahl der Patente in den skandinavischen Ländern mit einem Wachstum von 19 Prozent pro Jahr deutlich vor dem weltweiten Schnitt von 12 Prozent pro Jahr liegt.