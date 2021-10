Der Bezirk Huangpu in Guangzhou veröffentlicht neues Werbevideo

GUANGZHOU, China, 1. Okt. 2021 /PRNewswire/ -- Der Huangpu-Bezirk in Guangzhou, Südchina, in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) unter dem Beinamen „die Perle im Norden" bekannt, veröffentlichte am 1. Oktober sein neuestes Werbevideo „Enjoy the Wonderful Huangpu".

Das Video der Werbeabteilung des Huangpu-Distriktkomitees, das auf Außenbildschirmen internationaler Sehenswürdigkeiten wie dem New Yorker Times Square in den Vereinigten Staaten und dem Printemps in Paris gezeigt wird, präsentiert der Welt ein weltoffenes Zentrum hochwertiger Entwicklung, eine Region, in der die technische Innovation floriert und eine Stadt mit hoher Lebensqualität.