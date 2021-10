BioNTech stürzt ab! DAS ist der Grund!

Des einen Freud, ist des anderen Leid. Diese Worte können einem heute beim Blick auf die Kursentwicklung von BioNTech in den Sinn kommen. Denn die Aktie stürzt zeitweise um 14 Prozent ab. Hintergrund ist die Veröffentlichung der Ergebnisse der entscheidenden Phase-III-Studie eines von Merck entwickelten Medikaments gegen Covid. Die Resultate sind beeindruckend…

So soll das Medikament Molnupiravir das Risiko, an Covid zu sterben oder auch nur im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, halbieren! Ein solches Medikament wäre ein Segen für die Menschheit und könnte damit auch allen helfen, die sich nicht impfen lassen können (oder wollen). Doch diese Nachricht setzt BioNTech natürlich massiv unter Druck. Schließlich könnte Merck damit dafür sorgen, dass die Impfquoten nicht etwa weiter nach oben gehen, sondern sich die sogenannten Impfgegner noch mehr verschließen.

