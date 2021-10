BioNTech-Update: Die erste Kurse sind da. Rette sich, wer kann!

Bei BioNTech scheint sich die Talfahrt heute noch einmal massiv zu beschleunigen! Die Aktie fällt unmittelbar zur Eröffnung an der Wall Street um satte zwölf Prozent auf nur noch 238 US-Dollar. Damit hat sich der Kurswert ausgehend vom Top in der vergangenen Woche mal eben um 33 Prozent verringert! Gleichzeitig fällt BioNTech damit unter die wichtige Marke von 270 US-Dollar. Sollten Sie jetzt alle Aktien verkaufen?

Der Chart von BioNTech macht schon einen regelrecht “ausgebombten” Eindruck. So heftig waren die Verluste in den vergangenen Tagen. Angesichts solch heftiger Kursverluste wird nun eine technische Erholung immer wahrscheinlicher, zumal sich am fundamentalen Umfeld des Unternehmens nichts verändert hat. Im Gegenteil. Die Notfallzulassung für den Impfstoff für die Altersgruppe der fünf- bis elfjährigen dürfte in Kürze erfolgen…

Fazit: Bei BioNTech passen Chartbild und Firmenentwicklung nicht so recht zusammen. Deshalb haben wir Unternehmen und Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse haben wir für Sie in einem brandneuen eBook zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.