Meilenstein für bauliche Modernisierung des nordrhein-westfälischen Justizvollzugs / Minister Biesenbach setzt ersten Spatenstich für Neubau JVA Münster

Münster (ots) - Der Neubau der Justizvollzugsanstalt (JVA) Münster mit 640Haftplätzen ist ein Meilenstein der baulichen Modernisierung desnordrhein-westfälischen Justizvollzugs. Heute setzte der Minister der Justiz vonNordrhein-Westfalen, Peter Biesenbach, den symbolischen ersten Spatenstich fürdieses Großprojekt im Außenbereich Münsters.Sechs Hafthäuser, sieben Nebengebäude und eine Pforte wird der Bau- undLiegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) auf dem 18 Hektar großen Gelände im OrtsteilMünster-Wolbeck errichten. Die neue Justizvollzugsanstalt (JVA) wird Platz für640 Häftlinge im geschlossenen Vollzug bieten, davon 200 Plätze inUntersuchungshaft. Bevor der BLB NRW die Haft- und Nebengebäude errichtet, grünter jetzt im Herbst einen breiten Streifen rund um das Gelände großzügig ein.Insgesamt werden dafür über 13.500 Bäume und Sträucher gepflanzt. Parallel wirddie Haftmauer errichtet. "Mit diesem Neubauprojekt entstehen hier in Wolbeckzukünftig nicht nur 640 der modernsten Haftplätze im nordrhein-westfälischenJustizvollzug. Insgesamt werden damit für die Justiz in Münster auch 112zusätzliche und dringend benötigte Haftplätze neu geschaffen. Dies ist einBaustein zur langfristigen Sicherstellung einer ausreichendenHaftplatzkapazität. Das Bauvorhaben ist damit ein wesentlicher Meilenstein inder Modernisierung des Strafvollzuges in unserem Land. Davon werden dieGefangenen, aber selbstverständlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterder Justizvollzugsanstalt in Münster profitieren", sagte Minister PeterBiesenbach.Anforderungen des modernen Justizvollzugs in Architektur umsetzenDer Neubau istnotwendig, da die jetzige JVA an der Gartenstraße im Zentrum Münsters nicht mehrden modernen Anforderungen genügt. "Eine wirtschaftliche Sanierung des Gebäudes,das zu den ältesten Haftanstalten Deutschlands zählt, ist nicht möglich", sagteMarkus Vieth, Leiter der BLB NRW-Niederlassung Münster, die für den Bauverantwortlich zeichnet. In seiner Begrüßungsansprache hob Vieth die Komplexitätdes Projektes hervor, zu der auch die aufwendige und immer wieder abwägendeSuche nach einem geeigneten Standort gehörte "Hier entsteht buchstäblich auf dergrünen Wiese etwas ganz Neues. Das heißt: Wir planen und realisieren von derkompletten Versorgungsinfrastruktur über die Verkehrsanbindung bis zur technischanspruchsvollen Haftanstalt - ein großes und spannendes Projekt." Gelingen könnedies nur mit zuverlässigen Partnern, wie die Bezirksregierung, die Stadt Münster