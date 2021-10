Snapmaker enthüllt sein erstes Markenvideo und die virtuelle Party kann kommen

„Eine Idee bedeutet nichts, wenn man sie nicht umsetzt."

Anlässlich seines fünften Jubiläums hat Snapmaker beschlossen, sein erstes Markenvideo zu drehen. In den letzten fünf Jahren hat Snapmaker mehr als 32.000 Community-Mitglieder auf der ganzen Welt erreicht und ihnen Werkzeuge für ihre kreative Reise zur Verfügung gestellt. Snapmaker-Benutzer kommen aus allen Bereichen des Lebens und aus verschiedenen Altersgruppen, darunter Ingenieure, Architekten, Lehrer, Designer, Rechtsanwälte und viele mehr.

Inspiriert von den Geschichten der Benutzer von Snapmaker auf der ganzen Welt, erzählt das Video drei fesselnde Storys aus verschiedenen Perspektiven: Selbstverwirklichung, Familienerbe und soziale Verantwortlichkeit, die den Wert der Marke vermitteln: Etwas Wunderbares schaffen.

Kreativität ist Ihr Geschenk an die Welt

Basteln als Hobby kann die eigene Kreativität freisetzen und Erfüllung bringen, besonders für diejenigen, die von ihrer täglichen Arbeit überfordert sind. Die Story handelt von dem jungen Mann Jason, der ein langweiliges und arbeitsreiches Leben führt, aber eine Leidenschaft für das Basteln entwickelt, die ihm zu einem guten Ruf in der Gemeinde verhilft.

Den Unternehmergeist an die nächste Generation weitergeben

Das Basteln ist nicht nur eine Möglichkeit, die Kreativität zu erforschen, sondern auch eine Brücke, um mit den Menschen, die man liebt, im modernen Leben in Kontakt zu treten. In dieser Story geht es um die Beziehung zwischen einem Großvater und seiner Enkelin Emma. Gemeinsam haben sie viel Spaß beim Einrichten der Maschine, bei der Arbeit am Rahmen und an der Karosserie sowie beim Zusammenbau.

Einen positiven Einfluss auf die Minderheit ausüben

Mit einem guten Herzen können Sie Ihre Vorstellungskraft nutzen, um einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. In der dritten Story geht es um den Umgang mit der Minderheit. Die Designerin Sally bemerkt einen behinderten Hund, der sich an der Straßenecke versteckt, und baut ihm mit Hilfe der Snapmaker-Maschine einen Rollstuhl.

Realisiere es | Die virtuelle Snapmaker Party

Neben der interaktiven Webseite, den Online-Events und dem weltweiten Jubiläumsverkauf ist die virtuelle Party auch Teil der Kampagne zum 5-jährigen Jubiläum von Snapmaker. Auf der Party gibt es das erste Markenvideo, kostenlose Geschenke und tolle Angebote sowie neue Produkte, die den 3D-Druck für jedermann noch leichter zugänglich machen.

Kanal:

YouTube Live Stream

Zeit:

15. Oktober 2021, 07:00-9:00 Uhr (PST)

15.10.2021 16:00-18:00 Uhr (CET)

Um an der Snapmaker virtuellen Party teilzunehmen, abonnieren Sie bitte https://www.snapmaker.com/event/5th-anniversary