Weltweit einzigartiger Solar-Wasserstoff-Speicher für Eigenheime auf "The smarter E Europe" / "The smarter E Award" Gewinner Home Power Solutions lädt nach München ein

Berlin / München (ots) - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), Anbieter von

picea, dem ersten Solar-Wasserstoff-Speicher für Eigenheime und Gewinner von The

smarter E Award 2021, lädt hiermit zur Messe The smarter E Europe vom 6. bis 8.

Oktober 2021 in München ein. Sie finden uns in der Halle B6, Stand 250.



Solar-Wasserstoff-Speicher picea







Einfamilienhäuser. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer

Solaranlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen

Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So

erreicht picea ganzjährig eine CO2-freie Strom-Vollversorgung und verringert

zudem die Heizkosten. Pro Jahr vermeidet ein picea-System ca. drei Tonnen CO2.

picea hat mehrere renommierte Preise gewonnen, zuletzt den Handelsblatt Energy

Award 2020 und den The smarter E Award 2021.



The smarter E Award 2021



In der Begründung für die Auszeichnung betont die Jury die wegweisende

Entwicklung dieses einzigartigen Stromspeichers picea. Diese intelligente Lösung

für die saisonale Energiespeicherung, so die Jury, erlaubt eine dezentrale,

unabhängige und CO2-freie Energieversorgung für Einfamilienhäuser über das ganze

Jahr. picea könnte mit der saisonalen Speicherung von Solarstrom den Weg für

eine breitere Anwendung ebnen und somit einen wichtigen Beitrag zu einer

vollständigen Energieversorgung mit erneuerbaren Energien leisten.



Die Würdigung und Preisverleihung für den Solar-Wasserstoff-Speicher picea ist

unter http://www.thesmartere-award.com zu finden. (ab Minute 08:01)



HPS Home Power Solutions GmbH



HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung

von Sonnenenergie für Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Berliner Unternehmen

wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet und steht für

Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen

Stromversorgung. Das weltweit erste HPS-System picea ist Stromspeicher,

Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Für

weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.homepowersolutions.de



The smarter E Europe 2021



The smarter E Europe 2021 und die vier parallel stattfindenden Energiefachmessen

Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe werden vom

6. bis 8. Oktober auf der Messe München durchgeführt.



Home Power Solutions und picea finden Sie in der Halle B6, Stand 250.



Pressekontakt:



Nils Boenigk (Public Affairs & Public Relations Expert)

HPS Home Power Solutions

Mobil: +49 (0)173 8643386

E-Mail: mailto:nils.boenigk@homepowersolutions.de

Messe München, Halle B6, Stand 250



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125819/5035588

OTS: Home Power Solutions

