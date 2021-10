Hamburg (ots) - Das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche (GwG) soll ermöglichen,

gemeinsam mit internationalen Partnern gegen kriminelle Aktivitäten vorzugehen.

Ein potenzieller Missbrauch durch die Beteiligten ist bisher aber nicht geregelt

- das zieht nun Konsequenzen für den ausländischen Kunden einer Hamburger Bank

mit sich.



Deutsch-pakistanischer Kunde der Geldwäsche bezichtigt





Um kriminelle Aktivitäten im Rahmen von Transaktionen verhindern zu können, sindBanken durch das GwG dazu angehalten, bei größeren Summen den Hintergrund derÜberweisung zu überprüfen und Unregelmäßigkeiten zu melden. Was eineUnregelmäßigkeit ist, ist im Gesetz jedoch nicht definiert und somit jeder Bankselbst überlassen. Nach bisherigen Erfahrungen werden von den mehr als 140.000Verdachtsmeldungen des letzten Jahres, welche durch Banken an die zentralezuständige Stelle FIU (Financial Intelligence Unit) gesendet wurden, weniger als0,0006 Prozent tatsächlich zu Verurteilungen führen."Kommt es zu falschen Verdächtigungen, können unschuldige Bürger schnell zuOpfern werden", merkt Rechtanwalt Marcus Reinberg an. So auch im aktuellen Falleiner Hamburger Bank: Ein Deutscher mit pakistanischen Wurzeln, der seit 2017Kunde bei der Bank ist, hat im Rahmen eines Autokaufs ein Darlehen von einerdeutschen Firma erhalten. Das Pikante: Ohne sich den Fragen der Bank stellen zukönnen, wurde er der Geldwäsche bezichtigt. "Dieser konkrete Vorfall lässtvermuten, dass es sich um einen diskriminierenden Missbrauch desGeldwäschegesetzes aufgrund der pakistanischen Wurzeln des Kunden handelt",schlussfolgert Marcus Reinberg. Es soll hier davor zu rassistischen Äußerungeneines Bankmitarbeiters gekommen sein - das Interesse an einer Klärung der Sachewar nicht vorhanden.Die Konsequenzen reichen für den deutsch-pakistanischen Kunden jedoch nochweiter: Ohne jegliche Begründung durch die Bank aus Hamburg wurden in dervergangenen Woche seine Firmen- und Privatkonten gesperrt sowie dieBankverbindung gekündigt. Hintergrund dessen scheint lediglich das erhalteneDarlehen zu sein - die Bank schweigt zu dem Vorfall.Anti-Geldwäsche Gesetz regelt keinen MissbrauchVorfälle wie diese machen, den Erfahrungen von Marcus Reinberg zufolge, einedringende Überarbeitung des Anti-Geldwäsche Gesetzes notwendig. EinBanksachbearbeiter kann etwa ohne nähere Kenntnis der Hintergründe bei seinerCompliance-Abteilung eine Verdachtsmeldung zur Geldwäsche an die FIU (FinancialIntelligence Unit) veranlassen - so möglicherweise auch im Fall der Bank ausHamburg. Geldwäschebeauftragte sind im Zuge dessen angehalten, ohne nähereErmittlungen Verdachtsmeldungen an die FIU zu erstatten. Andernfalls drohenihnen selbst Konsequenzen in Form von Ordnungswidrigkeitsverfahren."Das GwG erlaubt also in Verdachtsfällen die Sperrung von Konten ohne weitereBegründung. Der Kunde hat die Konsequenzen unterdessen allein zu tragen, denneffektive gerichtliche Möglichkeiten bestehen nicht - auch wenn sich später derVerdacht als unbegründet erweist. Der Kunde ist somit der absoluten Willkür derBank und der FIU ausgesetzt. Das kann Existenzen vernichten", so Marcus Reinbergabschließend.Pressekontakt:Rechtsanwalt Dr. jur. hc. Marcus Reinberg LL.M., Certified AML and Anti FraudOfficer, Certified Compliance Officer (TÜV)RMP LegalPoststraße 14/1620354 Hamburgwww.rmp-legal.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156927/5035606OTS: Dr. Marcus Reinberg