Mountfort Investments – Unterstützung für Aufsichtsratskandidaten der IMMOFINANZ

Mountfort Investments S.a.r.l. („Mountfort“), ein Investmentvehikel im Besitz von Patrick Vitek, ist mit einem Anteil von 9,13 % über eine Tochtergesellschaft ein bedeutender Investor der IMMOFINANZ AG („IMMOFINANZ“).

Am 28. September gab die IMMOFINANZ bekannt, dass der Aufsichtsrat den Aktionären bei der 28. ordentlichen Hauptversammlung am 19. Oktober 2021 Dorothée Deuring, Gayatri Narayan, Michael Mendel und Stefan Guetter zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen wird.

Mountfort ist der Ansicht, dass die mangelnde Vielfalt in den Vorständen von Unternehmen eine große Herausforderung in Europa und im Immobiliensektor darstellt. Wir freuen uns besonders, dass der Aufsichtsrat zwei hochqualifizierte Frauen vorgeschlagen hat, was bedeutet, dass das vorgeschlagene Gremium ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Geschlechtern herstellen würde.

Mountfort bekräftigt daher unsere Absicht, alle vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl in den Verwaltungsrat zu unterstützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211001005557/de/