Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ERWE Immobilien Lösung für Krefelder Immobile gefunden ERWE Immobilien meldet Neuigkeiten von einem Immobilien-Standort in Krefeld. In der City der Stadt solle das seit Jahren leerstehende Ziellenbach-Haus durch einen Neubau ersetzt werden. Geplant sei eine gemischte Nutzung, so das …