Klafs unter neuer Führung (FOTO)

"Klafs ist eine Marke, die erfolgreich ist, weil siesich immer neu erfunden hat und mit der Zeit geht.", so der scheidendeGeschäftsführer Stefan Schöllhammer. "Ich bin stolz, dass ich über einen solangen Zeitraum für diese Gestaltung und Weiterentwicklung zuständig seindurfte."Nach 30 Jahren als Geschäftsführer von Klafs hat Stefan Schöllhammer zum 30.September altersbedingt diese Tätigkeit beendet. Phillip Rock, der bisher alsGeschäftsführer für die technische Seite im Unternehmen zuständig ist, wirdzusätzlich mit den Bereichen Finanzen und Personalwesen einen Teil seinerAufgaben übernehmen. Für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Design konnte einneuer Geschäftsführer gewonnen werden, Gernot Mang. Gernot Mang istinternational erfahren und hat seine Fähigkeiten bereits bei unterschiedlichenUnternehmen unter Beweis gestellt. Seine beruflichen Wurzeln liegen im Marketingund Vertrieb und er bringt auch die für Klafs notwendigePremium-Produkterfahrung mit. Stefan Schöllhammer bleibt weiter alsBeiratsmitglied und Gesellschafter mit dem Unternehmen verbunden. Er ist sehroptimistisch, dass die Klafs-Gruppe zusammen mit dem MehrheitsgesellschafterEgeria große Chancen hat und ihre herausragende Stellung weiter ausbauen wird:"Die Mitarbeiter der Klafs-Gruppe machten schon immer den Unterschied aus undsind unsere große Stärke. Mein Wechsel in den Beirat von Klafs erfolgt deshalbmit einem sehr guten Gefühl und mit großer Zuversicht in die Zukunft unseresUnternehmens."Stefan Schöllhammer gratuliert Phillip Rock und Gernot Mang zuihrer erweiterten bzw. neuen Verantwortung und freut sich auch darauf, zu sehen,wie sie in den kommenden Jahren Klafs gemeinsam führen werden: "Herr Rock hatals mein langjähriger Geschäftsführerkollege Erfahrungen in allenGeschäftsbereichen gesammelt und dabei seine persönlichen, fachlichen und vorallem strategischen Qualitäten unter Beweis gestellt. Herr Mang ergänzt ihn hiermit seinem breiten, auch internationalen Erfahrungshorizont. Die Konzentrationauf die wichtigsten Trends im Wellnessmarkt und auf das, was unsere Kunden vonuns dazu erwarten, wird ihre Hauptaufgabe sein. Ich bin mir sicher, dass siedabei sehr erfolgreich sein werden."