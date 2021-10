HBM Healthcare Investments erzielt Wertsteigerung von 12.6 Prozent im ersten Semester des Geschäftsjahrs 2021/2022

Das Nettovermögen der HBM Healthcare Investments stieg in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2021/2022 dank der ausgezeichneten Wertentwicklung der börsenkotierten Beteiligung an der chinesischen Cathay Biotech und Beiträgen aus dem Portfolio der privaten Unternehmen weiter an. Der innere Wert je Aktie (NAV) erhöhte sich um 12.6 Prozent auf CHF 335.64 per 30. September 2021. Der Aktienkurs stieg um 6 Prozent.