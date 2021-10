Lufthansa: Jetzt platzt die Bombe!

Wer bereits den Abgesang auf die Lufthansa geschrieben hatte, der kann seinen Entwurf seit heute getrost in die Tonne treten. Sah es bis gestern Abend noch so aus, als würden die Bären wieder das Ruder übernehmen, kämpfen sich die Bullen heute eindrucksvoll zurück. Zwar ging es zum Handelsauftakt noch leicht unten, drehten die Kurse im Tagesverlauf eindrucksvoll ins Plus. Über fünf Prozent betrug der Gewinn zwischenzeitlich…

Doch das könnte sogar erst der Anfang gewesen sein. Denn mit diesem Anstieg kämpft sich der Kurs über die Sechs-Euro-Marke zurück. Gepaart mit den positiven Fundamental-Daten könnte das der Startschuss gewesen sein. So wird die Airline die Corona-Staatshilfen Dank einer Kapitalerhöhung deutlich schneller als gedacht zurückzahlen können und auch die Umsätze dürften mit der Aufhebung der Einschränkungen im Flugverkehr wieder nach oben gehen.

Fazit: Angesichts der hochspannenden Situation haben wir die Lufthansa einmal genau unter die Lupe genommen. Wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt? Wie groß sind die Chancen und wo liegen die Risiken?

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

