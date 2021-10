BioNTech: Die Zeit ist reif für eine Kurserholung!

Gehen bei BioNTech jetzt die Lichter komplett aus? Diese Frage könnte man sich angesichts der jüngsten Kursentwicklung durchaus stellen. Immerhin hat die Aktie an der Wall Street zuletzt in nur fünf Sitzungen über 20 Prozent an Wert verloren und ist dabei wieder unter die Marke von 300 US-Dollar zurückgefallen. Mehr noch: Mit dem heute abermals massiven Abschlag von über zwölf Prozent zur Eröffnung an der Wall Street zeigt der Chart beinahe schon einen senkrechten Strich nach unten…

Nach einem solchen Absturz ist eine technische Reaktion der Aktie eigentlich überfällig. Zumal es bei BioNTech im Umfeld nach wie vor stimmt. Zum einen wird BioNTech in Kürze vermutlich die Notfallzulassung für den Impfstoff auch für die Altersgruppe der fünf- bis elfjährigen erhalten. Zum anderen macht das Unternehmen in der Krebsforschung große Fortschritte. So läuft derzeit eine Studie, in der Probanden nach einer Tumorentfernung mit einem mRNA-Wirkstoff behandelt, um die Neubildung von Metastasen zu verhindern…

Fazit: Bei BioNTech passen Chartbild und Firmenentwicklung nicht so recht zusammen. Deshalb haben wir Unternehmen und Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse haben wir für Sie in einem brandneuen eBook zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.