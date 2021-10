DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bestehenden Senior Unsecured Bonds 01.10.2021 / 17:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München/Stockholm, 1. Oktober 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities AB, eine 100%ige Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), hat heute die Platzierung einer neuen Tranche in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bereits bestehenden, bis zu 200 Mio. EUR umfassenden Senior Unsecured Bonds mit Fälligkeit 2024 (ISIN: NO0010861487) erfolgreich abgeschlossen. Die Folgeemission war überzeichnet und wurde bei institutionellen Anlegern in Europa zu einem Preis von 98,50% des Nennwertes platziert. Mit der neuen Tranche beläuft sich der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen auf 120 Mio. EUR. Der Nettoerlös der Emission soll zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen und Akquisitionen - dies insbesondere im Hinblick auf den verbreiterten Investitionsfokus.

"Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Investoren für das Vertrauen in AURELIUS bedanken. Die hohe Nachfrage nach unseren Anleihen bestätigt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind, und ermöglicht es uns, unsere ambitionierten Wachstumsziele weiter zu verfolgen. Insgesamt war 2021 bereits ein sehr erfolgreiches Jahr für AURELIUS und unsere Pipeline an potenziellen Deals ist gut gefüllt, insbesondere seit wir unseren Investitionsfokus auf größere Transaktionsvolumina ausgeweitet haben.", so Richard Schulze-Muth, CFO der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.