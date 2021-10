Chemische Industrie warnt: Werke müssen womöglich heruntergefahren werden

Jetzt schlägt die chemische Industrie in Deutschland Alarm. »Die Preisexplosion an den Energiemärkten nimmt dramatische Ausmaße an«, teilte jetzt Christof Günther mit, energiepolitischer Sprecher des Verbandes der Chemischen Industrie e.V., Landesverband Nordost. »Insbesondere das mittlerweile erreichte Niveau der Erdgaspreise droht für unsere Betriebe zur Existenzfrage zu werden.« In Ostdeutschland drohten Abschaltungen von Anlagen, so Günther:

Ein Beitrag von Holger Douglas.