Aurelius holt sich per Anleihe 45 Millionen Euro bei Anlegern

Aurelius hat sich im Zuge einer Aufstockung der 2024 fälligen Senior Unsecured Bonds einen Platzierungserlös in Höhe von 45 Millionen Euro gesichert. „Die Folgeemission war überzeichnet und wurde bei institutionellen Investoren in Europa zu einem Preis von 98,50% des Nennwertes platziert”, so das Beteiligungsunternehmen aus München am Freitagnachmittag. Mit der zusätzlichen Platzierung steigt das Volumen des Bonds auf 120 ...