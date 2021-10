JinkoSolar – Jetzt knallt´s

JinkoSolar zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. So schießt die Aktie um rund vier Prozent nach vorne. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 47,57 USD hingelegt werden. Schaltet JinkoSolar dadurch in den Hausse-Modus?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 53,80 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein.

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Putkäufer oder Leerverkäufer erhalten nämlich einen kräftigen Rabatt. Wer eh überzeugt ist von JinkoSolar, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt.

