Bundesfachtagung Gerüstbau 2021 erstmals in hybrider Form (FOTO)

Köln (ots) - Deutschlands größter Branchentreff im Gerüstbauer-Handwerk begrüßt

nach pandemiebedingter Pause wieder Teilnehmer in Präsenz



Die diesjährige Bundesfachtagung Gerüstbau fand am 23. und 24. September 2021 in

Rostock-Warnemünde erstmals in hybrider Form statt. Dabei konnte aufgrund der

geltenden Abstands- und Hygieneregeln nur eine begrenzte Teilnehmerzahl in der

Yachthafenresidenz Hohe Düne zugelassen werden, während parallel dazu die

Möglichkeit einer digitalen Teilnahme bestand. Dieses Angebot wurde rege in

Anspruch genommen, so dass trotz der Reduzierung auf 200 Personen vor Ort ein

großer Teil der Mitgliedsbetriebe, die Presse sowie interessierte

Branchenvertreter an der Veranstaltung teilnehmen konnten.







trotz Corona möglich war, so wurde der Betriebsalltag wie in nahezu allen

Branchen vielfach von den pandemiebedingten Einschränkungen beeinflusst.

Gleichermaßen beeinflusste die Corona-Pandemie die Vorbereitungen der

Bundesfachtagung Gerüstbau 2021. Während im Vorjahr die Regularien und

notwendigen Beschlüsse in einem rein digitalen Umlaufverfahren gefasst wurden,

konnte in diesem Jahr wieder ein persönlicher Austausch und Netzwerken

ermöglicht werden. Hierfür wurde vom üblichen Tagungsrhythmus im Frühjahr

abgewichen und die Tagung in den September verlegt, so dass dank der 3-G-Regel

eine Präsenzveranstaltung - wenn auch mit Einschränkungen - durchführbar war.



Marcus Nachbauer, Bundesinnungsmeister und Präsident des Bundesverbands

Gerüstbau, begrüßte die Teilnehmer und eröffnete die Mitgliederversammlungen der

Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk und des Bundesverbands Gerüstbau.

Aktuelle Themen gab es genug, die in den Vorträgen der Vorstandsvertreter und

der Geschäftsführung berichtet wurden. So gab es einen neuen Tarifabschluss über

Lohn, Ausbildungsvergütung und Mindestlohn. Und mit dem neuen Übergangsgesetz

zur Handwerksordnung endete die langjährige Lobbyarbeit der

Gerüstbau-Organisationen erfolgreich. Stets aktuelles Thema bleibt die Suche

nach Fach- und Nachwuchskräften, die mit den Materialien der Imagekampagne für

das Gerüstbauer-Handwerk unterstützt wird.



Erstmals wurde den Mitgliedern auf der Veranstaltung das neue Leitbild von

Bundesinnung und Bundesverband Gerüstbau präsentiert. Mit diesem Leitbild wollen

Vorstand, Präsidium und Geschäftsführung sich intern und extern positionieren

und klarstellen, wofür ihre Arbeit steht.



Der Leitsatz ist: Gemeinsam stark und hoch hinaus: Sicherheit, Qualität und

Nachhaltigkeit im Gerüstbau.



Dazu wurde das Selbstverständnis der Organisationen wie folgt zusammengefasst:



