BioNTech: Wer jetzt nicht kauft,…

Wow! Was für eine Woche beim Mainzer Biotechunternehmen BioNTech. Der Aktienkurs befindet sich geradezu im Sturzflug. Von 353 US-Dollar ging es bis heute bis 235 US-Dollar nach unten. Das bedeutet ein Minus von 33 Prozent in nur einer Woche. Ein solch heftiger Absturz ist selbst für ein Startup-Unternehmen, das BioNTech immer noch ist, extrem außergewöhnlich. Zumal sich an der wirtschaftlichen Ausgangslage nichts verändert hat…

Denn das Unternehmen verkauft seinen Impfstoff immer noch in rauen Mengen und dürfte in Kürze einen neuen Absatzmarkt erschließen, sobald die Notfallzulassung für die Altersgruppe der fünf- bis elfjährigen erteilt wird. Auch im Kampf gegen den Krebs macht BioNTech große Fortschritte wie heute bekannt wurde. BioNTech-Gründerin Özlem Türeci spricht sogar von einem “wichtigen Meilenstein”. Da passt die aktuelle Aktienentwicklung umso weniger ins Bild…

Fazit: Bei BioNTech passen Chartbild und Firmenentwicklung nicht so recht zusammen. Sollten Mutige den Einbruch zum Einstieg nutzen? Wie groß sind die Chancen und wo liegen die Risiken? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute angesichts des Kurssturzes ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.