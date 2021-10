BRÜSSEL, 1. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- „Heute sprechen wir zwei wichtige Themen für die älteren Menschen in Europa an. Die Therapietreue und den Zugang zur Versorgung bei chronischen Krankheiten wie Krebs oder Diabetes, insbesondere in Zeiten von Pandemien. Auch ich bin der Meinung, dass die Pflege nicht nur hochwertig, sondern auch bezahlbar und zugänglich sein muss. Dies ist einer der Gründe, warum ich eine neue europäische Strategie für die Pflege angekündigt habe. Wir wollen alle Europäer in allen Altersgruppen dabei unterstützen, die beste Lösung für ihre Bedürfnisse zu finden. Im Rahmen dieser Arbeit werden wir auch eine europäische Initiative zur Langzeitpflege einleiten. Wir werden die EU-Länder bei der Reform ihrer nationalen Systeme für die Langzeitpflege unterstützen. Und zum ersten Mal überhaupt werden wir uns gleichzeitig auf die pflegebedürftigen Menschen und die Pflegekräfte konzentrieren." Dies ist die Kernaussage der Botschaft der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen auf der Konferenz, die von der Senior International Health Association (SIHA) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Gesellschaft für Bluthochdruck (ESH) anlässlich des Internationalen Tages der älteren Menschen organisiert wurde (um die vollständige Videobotschaft von Ursula von der Leyen anzusehen, klicken Sie bitte hier).

Zentrale Themen der Konferenz, die vom Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Fabio Massimo Castaldo geleitet wurde, waren die Bedeutung von Impfungen und die Therapietreue. Mit einer Schweigeminute wurde den rund 1,5 Millionen europäischen Opfern von COVID-19 und den 115 000 Ärzten, Krankenschwestern und Mitarbeitern im Gesundheitswesen, die ihr Leben verloren haben, gedacht.