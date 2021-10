Feuer frei bei AMC Entertainment Holdings!

AMC Entertainment Holdings beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. So schießt die Aktie um rund drei Prozent nach vorne. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von AMC Entertainment Holdings der letzten drei Monate.

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Bisher lag dieses Low bei 33,74 USD. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 31,45 USD verläuft. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

