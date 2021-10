NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft weiht Außenplastiken an der FH Bielefeld ein / Kunst am neuen Standort

Bielefeld (ots) - In einer Feierstunde würdigte Ministerin Pfeiffer-Poensgen

gemeinsam mit Vertretern der Fachhochschule (FH) Bielefeld und des Bau- und

Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB NRW) zwei bedeutende Kunstwerke, die seit

mehreren Jahrzehnten in Landesbesitz sind und nun einen neuen Standort erhalten

haben.



Nach rund 18 Monaten in der Restaurierungswerkstatt werden die Plastik "Sphères

Trames", übersetzt "Sphärisches Raster", des französischen Künstlers François

Morellet sowie die Skulptur "Entfaltungen" des deutschen Künstlers Hans Uhlmann,

welches zwischenzeitlich als Leihgabe an das Berliner Kunstmuseum Haus am

Waldsee gegeben worden war, der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Da

beide Kunstwerke bereits früher auf dem Gelände der FH Bielefeld zu sehen waren,

freut sich BLB NRW-Geschäftsführerin Gabriele Willems besonders, dass sie nun

auch am neuen Standort der Fachhochschule aufgestellt werden können: "Sowohl das

,Sphärische Raster' von François Morellet als auch die ,Entfaltungen' von Hans

Uhlmann hatten seit Jahrzehnten einen festen Platz im Umfeld der Fachhochschule

Bielefeld. Ich freue mich daher insbesondere für die Studierenden, Beschäftigten

und für die Besucher der Fachhochschule, dass beide Werke jetzt wieder in ihrem

Umfeld angekommen sind und hier ihre beeindruckende Wirkung entfalten."









Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen,

Isabel Pfeiffer-Poensgen, würdigt beide bedeutenden Plastiken anlässlich der

Feier zur Umsetzung an ihren neuen Standort: "Kunstbetrachtungen können und

sollen unsere Gedanken anregen. Mit der Rückkehr der beiden Plastiken von

François Morellet und Hans Uhlmann auf den Campus der FH Bielefeld können sich

Studierende und Lehrende von dieser besonderen Wirkung der Kunst in Zukunft

wieder selbst überzeugen."



Rund 45 Jahre befand sich das "Sphärische Raster" des französischen Künstlers

François Morellet an dem angestammten Platz auf dem ehemaligen Standort der FH

Bielefeld an der Kurt-Schumacher-Straße. Ende 2019 hat der BLB NRW als

Eigentümer das Kunstwerk durch einen Restaurator abbauen und die durch

Vandalismus stark beschädigte kugelförmige Plastik aus Edelstahlstäben

umfangreich restaurieren lassen. Nun erstrahlt sie wieder in ihrem alten Glanz.

Etwas geschützt vor Wind und Wetter hat das Kunstwerk in einem Innenhof des

Hauptgebäudes der FH Bielefeld auf dem Campus Nord jetzt einen neuen Standort

gefunden und ist dort wieder einem breiten Publikum zugänglich.



Ähnlich verhält es sich mit der Skulptur "Entfaltungen" des deutschen Künstlers

Hans Uhlmann, welche von 1966 bis 2019 an dem ehemaligen FH-Standort in der Seite 2 ► Seite 1 von 3



