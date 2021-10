Lufthansa: Platzt jetzt endgültig der Knoten? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.10.2021, 19:48 | | 36 0 01.10.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de In den vergangenen Tagen war so einiges los bei der Lufthansa. Noch Mitte September hatte der Aktienkurs sein Jahrestief bei 5,57 Euro ausgelotet, ehe von diesem Niveau eine kräftige Rallye startete, die den Kurs zeitweise 20 Prozent nach oben katapultierte. Doch in den vergangenen zwei Tagen musste die Aktie mächtig Federn lassen. Zunächst ging es drei und anschließend noch einmal fünfeinhalb Prozent nach unten. Doch heute schlagen die Bullen zurück! Zwar lag die Airline heute zu Handelsbeginn kurzzeitig im Minus, konnte sich im Tagesverlauf jedoch daraus befreien und notiert zur Stunde fast fünf Prozent im Plus. Damit klettert der Kurs wieder über die Marke von sechs Euro, was eindeutig bullish zu werten ist. Sollte es der Aktie jetzt auch noch gelingen, das September-Top im Bereich von 6,65 Euro zu überbieten, könnte es ganz, ganz schnell weiter nach oben gehen… Fazit: Angesichts der hochspannenden Situation haben wir die Lufthansa einmal genau unter die Lupe genommen. Wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt? Wie groß sind die Chancen und wo liegen die Risiken? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Deutsche Lufthansa-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer