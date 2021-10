Zwei grüne Billionen, Marktkommentar von Kai Johannsen Frankfurt (ots) - Der Markt für grüne, soziale und nachhaltige bzw. nachhaltigkeitsgebundene Anleihen steht kurz davor, den nächsten Meilenstein zu setzen. Das ausstehende Volumen dieser zweckgebundenen Anleihen, mit denen etwa Klima- und Umweltschutzprojekte oder soziale oder nachhaltige Unterfangen finanziert werden, knackt in Kürze die Marke von umgerechnet 2 Bill. Dollar (die Billion im deutsche Sinne versteht sich). Aktuell sind es per Freitag der abgelaufenen Woche laut Bonddata 1,96 Bill. Dollar. Das Marktsegment übertrumpft damit deutlich den Markt der Bundesanleihen, der per abgelaufene Woche nach Angaben der Deutschen Finanzagentur, die für das Liquiditäts- und Schuldenmanagement des Bundes verantwortlich zeichnet, auf eine ausstehende Kapitalmarktschuld aller Bundeswertpapiere von 1,563 Bill. Euro kommt. Der Markt der Green Bonds, der sich im Laufe der Jahre hin zu den Sustainability Bonds immer weiter entwickelt hat, kommt damit auf eine atemberaubende Entwicklung.

Seinen Ausgangspunkt nahm der Green-Bond-Markt im Jahr 2007. Pionier dieses Segments ist die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU. Seinerzeit emittierte die im Großherzogtum Luxemburg beheimatete EIB ihren ersten grünen Bond, den sogenannten Climate Awareness Bond (CAB) und legte damit den Grundstein. Aber es waren nicht alle Akteure am Bondmarkt von dem Unterfangen so richtig überzeugt. "Am Anfang hat uns so mancher für unsere Idee der Green Bonds belächelt, vielleicht deshalb, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass aus dieser Nische mal ein großes Marktsegment und damit eine enorme Erfolgsgeschichte werden könnte. Wir haben uns bei der EIB von dieser Skepsis aber nie beeindrucken lassen und sind unseren Weg mit den Climate Awareness Bonds konsequent weitergegangen, weil wir von der Sinnhaftigkeit und dem Nutzen von Green Finance vollends überzeugt waren und sind. Später haben wir diesen Ansatz ja auch auf die Sustainability Bonds ausgeweitet. Wie man heute sieht, war unsere Entscheidung zweifelsohne richtig", sagt Werner Hoyer, Präsident der EIB, der Börsen-Zeitung.