Merus kündigt im Rahmen der AACR-NCI-EORTC Virtual International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics Poster-Präsentationen zu Zenocutuzumab und MCLA-158 an

UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Mass., Oct. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) („Merus“, „das Unternehmen“, „wir“ oder „unser“), ein onkologisches Unternehmen im klinischen Stadium, das innovative, multispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonicsund Triclonics) entwickelt, hat heute die Veröffentlichung der Abstract-Titel und Autoren für zwei Poster bekanntgegeben. Diese Poster werden bei der AACR-NCI-EORTC Virtual International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics präsentiert, die vom 7. bis zum 10. Oktober 2021 stattfindet.

Zenocutuzumab

Titel: Zenocutuzumab is an effective HER2/HER3 Biclonics antibody in cancers with NRG1 fusions (Zenocutuzumab ist ein wirksamer HER2/HER3 Biclonics-Antikörper bei Krebsarten mit NRG1-Fusionen)

Autoren: Jan Gerlach, Igor Odintsov, Alexandre Deshiere, Ron Schackmann, Marc Ladanyi, Jeroen Lammerts van Bueren, Romel Somwar, Cecile Geuijen

Virtuelles Poster Nr.: P201

MCLA-158 (Petosemtamab)

Titel: Preliminary antitumor activity of MCLA-158, an IgG1 bispecific antibody targeting EGFR and LGR5, in advanced head and neck squamous cell carcinoma (Vorläufige Anti-Tumor-Wirkung von MCLA-158, einem bispezifischen IgG1-Antikörper, der auf EGFR und LGR5 abzielt, beim fortgeschrittenen Plattenepithelkarzinom von Kopf und Hals)

Autoren: Antoine Hollebecque, Irene Brana, Lara Iglesias, Caroline Even, Shumei Kato, Marc Díez García, Mateo Bover, Patricia Martin-Romano, Rocio Garcia-Carbonero, Guillen Argilés, Josep Tabernero, Rajan Khanna, Viktoriya Stalbovskaya, Jeroen Lammerts van Bueren, Kees Bol, Mohamed Bekkrada, Andrew Joe, Ernesto Wasserman, Ezra E.W. Cohen

Virtuelles Poster Nr.: P185

Die Poster sind ab Donnerstag, dem 7. Oktober, um 9:00 Uhr ET On-Demand während der gesamten Konferenz auf der AACR Website verfügbar. Die Poster sind auch auf der Merus Website verfügbar.

Über Zeno

Zeno ist ein antikörperabhängiger, zellvermittelter Zytotoxizitäts-(ADCC)-verstärkter Biclonics-Antikörper, der den Merus Dock & Block-Mechanismus für die Hemmung des Neuregulin/HER3-Tumorsignalwegs in soliden Tumoren mit NRG1-Genfusionen (NRG1+) nutzt. Zeno hat durch seinen einzigartigen Mechanismus der Bindung an HER2 und der wirksamen Blockierung der Interaktion von HER3 mit seinem Liganden NRG1 oder den NRG1-Fusionsproteinen das Potenzial, besonders wirksam gegen NRG1+-Krebsarten zu sein. Präklinische Studien zeigen außerdem, dass Zeno in Modellen mit NRG1-Fusionen die HER2/HER3-Heterodimer-Bildung und das Tumorwachstum wirksam blockiert.